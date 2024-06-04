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ВСУ проведут учения по обороне Киева и области

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  • 4.06.2024, 22:55
ВСУ проведут учения по обороне Киева и области

С 5 по 13 июня.

С 5 по 13 июня в Киеве и области будут проводиться командно-штабные военные учения для отработки боевых задач и специальных оборонных операций. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Он отметил, что во время учений в регионе будут привлекать личный состав, военную технику и вооружение всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Павлюк предупредил киевлян о перемещении личного состава и движении тяжелой техники.

Цель учений – отработка боевых задач и оборонных операций в условиях активного применения всего спектра наступательного вражеского вооружения и действий диверсионно-разведывательных групп.

Командующий Сухопутными войсками попросил киевлян сохранять спокойствие и напомнил горожанам о правилах информационной гигиены – не фотографировать и не снимать передвижения украинских военнослужащих.

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