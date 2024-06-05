Байден ввел запрет на убежище для нелегалов на границе с Мексикой 5.06.2024, 4:43

Им грозит ускоренная депортация.

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому мигрантам, незаконно пересекшим границу с Мексикой, запрещено предоставление убежища. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Всех просителей убежища, оказавшихся на территории США незаконно, будут в ускоренном порядке депортировать в страны исхода. При этом в документе предусмотрены исключения для детей-мигрантов без сопровождения взрослых, лиц, которые сталкиваются с серьезными угрозами здоровью или безопасности, а также жертв торговли людьми, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

Согласно указу, эта мера будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тыс. в день. CBS News отмечает снижение этого показателя в апреле до порядка 3,8 тыс. по сравнению с мартом. В случае преодоления отметки в 2,5 тыс. после снятия ограничений Белый дом пообещал вновь прекратить предоставлять нелегальным мигрантам убежище.

В начале февраля группа сенаторов из Республиканской и Демократической партий подготовила законопроект, предусматривающий значительное ужесточение иммиграционной политики. В частности, в билле содержалось положение, которое обязывало президента США закрыть границу с Мексикой, в случае если на протяжении одной недели ее нелегально пересекут больше 5 тыс. раз в день или если в один из дней этот показатель превысит 8,5 тыс. Однако большинство республиканцев заблокировало инициативу, не допустив ее до рассмотрения: конгрессмены утверждали, что итоговый законопроект по-прежнему далек от их ожиданий, а у Байдена и без того есть все полномочия, чтобы незамедлительно закрыть границу с Мексикой.

Байден считает, что решение республиканцев было продиктовано их желанием пролонгировать миграционный кризис, чтобы обеспечить победу на президентских выборах своему наиболее вероятному кандидату — Дональду Трампу. В заявлении Белого дома отмечается, что билль позволит увеличить число пограничников и сотрудников иммиграционной службы, провести радикальную реформу в системе предоставления убежища и инвестировать значительные средства в развитие технологий по обнаружению смертельно опасного опиоида фентанила, который также проникает на территорию США через границу с Мексикой. «Но республиканцы в Конгрессе предпочли поставить партийную политику выше нашей национальной безопасности, проголосовав против самых жестких и справедливых реформ за последние десятилетия», — говорится в сообщении Белого дома.

Кризис на границе Мексики и США разгорелся еще в 2021 году, но в последнее время ситуация стала критической. В декабре 2023 года американская погранслужба зафиксировала рекорд по числу арестов в связи с попытками нелегального пересечения границы — 250 тыс. Этот показатель оказался на 13% больше, чем предыдущий максимум, который был достигнут в декабре 2022-го. Эта ситуация, в частности, спровоцировала конфликт между федеральным правительством США и властями Техаса, у которого 1930-километровая граница с Мексикой. По инициативе губернатора штата, республиканца Грега Эббота, там установили колючую проволоку, плавучие заграждения и заборы, а также взяли под контроль участок границы около города Игл-Пасс и не пускали туда федеральных агентов. Его поддержали более 20 республиканцев-губернаторов, часть из них направила на южную границу территориальные вооруженные подразделения.