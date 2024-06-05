Российский корабль перевернулся в Карском море 1 5.06.2024, 11:06

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Экипаж пытались эвакуировать с помощью ледокола.

4 июня в Карском море перевернулся российский буксир «Байкал». Экипаж пытались эвакуировать с помощью ледокола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру РФ.

Так, 4 июня, около 20:00, в Красноярском крае в акватории Енисейского залива Карского моря в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира «Байкал», принадлежащего ООО «СП Терминал».

«Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один числится пропавшим без вести», - утверждают в прокуратуре.

Как отмечают российские прокуроры, на месте происшествия проводятся спасательные мероприятия, Норильской транспортной прокуратурой по факту ЧП организована проверка.