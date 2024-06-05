Ученые: Кукушки обманом создают новые виды 1 5.06.2024, 12:50

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Они подкладывают яйца в гнезда конкурентов.

Кукушки известны во всем мире своими хитрыми уловками: они изобретают разные способы, чтобы убедить других птиц позаботиться о своих птенцах, подкладывая яйца им в гнезда. Известно, что кукушки выталкивают яйца птиц из гнезд, а затем подкладывают туда свои, сбивая с толку конкурентов, пишет Interesting Engineering (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании ученые более двух десятилетий наблюдали за кукушками и сделали любопытное открытие — ученые нашли подтверждение того, что битвы между видами могут привести к появлению совершенно новых видов.

Например, бронзовые кукушки откладывают яйца в гнезда маленьких певчих птиц, а яйца хозяев выталкивают из гнезда. В результате певчие птицы не только теряют собственное потомство, но и проводят несколько недель, выращивая кукушку, что отнимает у них время, которое они могли бы потратить на выведение собственных птенцов. Более того, каждый вид бронзовой кукушки очень похож на внешний вид птенцов своих хозяев, в результате чего обманутые родители-хозяева вынуждены принимать кукушку-птенца.

По словам исследователей, все виды предназначены для сосуществования и развития бок о бок. Это же относится и к теории коэволюции, утверждающей, что тесно взаимодействующие виды, вероятно, способны вызвать эволюционные изменения друг в друге. Предполагается, что этот процесс может вызвать видообразование — эволюцию новых видов. Однако до сих пор у ученых не было тому подтверждения.

В новом исследовании команда собрала доказательства того, что коэволюция связана с видообразованием. Ученым удалось найти доказательства, изучая эволюционные привычки между кукушками и птицами-хозяевами. В ходе своей работы ученые также продемонстрировали, как подобные взаимодействия могут привести к появлению новых видов, когда кукушки эксплуатируют несколько видов других птиц.

Если птенцы каждого вида-хозяина имеют различную внешность и хозяева отвергают птенцов, выглядящих по-разному, виды кукушек расходятся на отдельные генетические линии, каждая из которых имитирует птенцов своего предпочтительного хозяина. Авторы исследования отмечают, что эти новые линии, по сути, представляют собой начальные этапы формирования новых видов.

По словам соавтора исследования, профессора факультета зоологии Кембриджского университета Ребекки Килнер, их с коллегами открытие, вероятно, может быть применено к любым парам сражающихся видов.

Авторы исследования отмечают, что заметные различия между птенцами разных линий бронзовой кукушки соответствовали тонким различиям в оперении и криках взрослых особей. Ученые читают, что именно эти различия помогают самкам и самцам кукушки, специализирующимся на одном и том же хозяине, находить друг друга и спариваться.

По словам ведущего автора исследования, профессора Наоми Лэнгмор из Австралийского национального университета в Канберре, уловки кукушек дорого обходятся другим видам птиц, а потому они научились распознавать и выбрасывать птенцов кукушек из гнезд. В ответ на это, кукушки создали фактический новые линии, чтобы их птенцы походили на птенцов птиц-хозяев.