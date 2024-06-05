Neue Zürcher Zeitung: Кремль сжигает свои стратегические запасы бронетехники 5.06.2024, 14:10

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Когда у РФ закончатся танки?

В войне против Украины Россия сжигает свои стратегические запасы бронетехники, пишет влиятельное швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, отвечая на вопрос о том, когда у России закончатся танки.

Стальной монстр, за которым охотятся бойцы украинского сопротивления: когда 24 февраля 2022 года появилась первая фотография уничтоженного российского танка, она все еще была сенсацией.

Выгоревшие, с разорванными гусеницами, дымящиеся обломки Т-80 лежали на обочине дороги под Харьковом. В нескольких метрах от него в земле застряла орудийная башня, очевидно, ее подбросило высоко в воздух, когда взорвались боеприпасы на борту и «колосс» разлетелся на куски, отмечено в материале.

За танком № 1, уничтоженным в первый день конфликта, каждый день следовали другие. Самый полный подсчет, проведенный аналитической группой Oryx, на сегодняшний день достиг числа 3079 — уничтоженных, поврежденных или потерянных по другим причинам российских танков. Эта гигантская цифра более чем в 4 раза превышает количество танков, имеющихся в арсеналах Германии, Франции и Великобритании вместе взятых.

Поскольку Oryx учитывает только разрушения, подтвержденные фотографиями, российские потери на самом деле еще выше. Не стоит забывать и о примерно 6000 уничтоженных или поврежденных бронетранспортерах, которые необходимы для доставки войск на фронт.

Несмотря на это, Москва постоянно отправляет в бой новые бронетанковые колонны и бесчисленное количество солдат. Этой весной потери даже возросли.

По данным исследовательской платформы Warspotting, другой группы, документирующей уничтоженную военную технику, с марта по май Россия потеряла 327 танков — больше, чем за любой другой трехмесячный период с осени 2022 г.

Может ли это продолжаться, или у России в конце концов закончатся танки? И если да, то заставит ли это Москву объявить о прекращении огня?

Это ключевые вопросы для оценки хода конфликта. Расчет момента, когда запасы бронетехники упадут до критического уровня, зависит от различных предположений и, соответственно, является сложной задачей.

Это, как правило, относится к военным прогнозам, основанным на математической экстраполяции.

Наиболее часто цитируемая цифра начальных запасов исходит от Международного института стратегических исследований (IISS), авторитетного британского аналитического центра, который пытается количественно оценить мировые арсеналы в ежегодной публикации «Военный баланс».

Согласно этим данным, на начало 2022 года российская армия располагала 2927 танками. Если сравнить эту цифру с потерями почти в 3100 единиц, зафиксированными Oryx Group, становится ясно, что Россия уже потеряла больше, чем все свои первоначальные бронетанковые силы.