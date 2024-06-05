Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова, planeta.press

5.06.2024, 14:15

3,998

Тараканы не выживут.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в случае размещения Россией законных военных целей на территории Беларуси Украина имеет право наносить удары по ним.

«Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-нибудь в другом месте, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести», – заявил министр. Ландсбергис подчеркнул, что Украина «должна обладать способностью защищаться».

Ранее США разрешили Украине наносить «точечные» удары по России американским оружием. «Если они знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие… для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах [использование]», — заявил 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Речь идет о районах, которые граничат с Харьковской областью, но в дальнейшем поддержка зависит от изменения ситуации на фронте.

Напомним, Германия, которая занимает второе после Соединенных Штатов место по объему оказываемой Украине военной помощи, также разрешила использовать свое оружие для ударов по РФ.

«Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно корректируем нашу поддержку в соответствии с развитием военных действий», — заявил 31 мая официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт. По его словам, Украина подверглась нападениям, в частности, в Харьковской области, которые «готовились, координировались и осуществлялись» с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе. «Вместе мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — отметил он.

Глава ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил, что Украина может использовать ЗРК Patriot для сбития российских самолетов над территорией России. «Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут развернуты в районе Харькова и будут применяться над территорией РФ. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасные планерные бомбы», — сказал он.

Просто напомним, как в мае 2023 года над Брянской областью были сбиты пять российских бортов за считанные минуты. «Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда тогда бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это в шутку «Брянская резня», — прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сбитие истребителей Су-34 и Су-35, двух вертолетов РЭБ Ми-8МТПР-1 и еще одного Ми-8.

Блок НАТО предпочитает «играть черными», используя успехи Минобороны РФ как повод для раздвижения «красных линий», сетуют в пророссийском сегменте Телеграма.

Но об «успехах Минобороны РФ» в Харьковской области говорить не приходится. Российским военным не удалось обрушить украинскую оборону под Донецком, растянув фронт. Они не смогли создать «санитарную зону» перед Белгородской областью, как грозил Путин. Провалились планы на частичное окружение Харькова и выход в тыл Купянской группировке ВСУ. Операция пошла не по плану, поскольку россияне не планировало вести долгие и кровопролитные городские бои в Волчанске. На срыв сроков, например, указывает опубликованное видео допроса российского военнопленного, который утверждает, что его бригада должна была взять Волчанск за два дня.

«Успех Минобороны РФ» заключается лишь в том, что Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием.

И речь идет не только о немецком и американском вооружении, ведь вслед за США и Германией другие страны – союзницы начали давать добро на использование своего вооружения. Например, Нидерланды допускают использование переданных ВСУ истребителей F-16 для поражения целей на территории РФ, заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен. Разрешение на использование своего вооружения для ударов по целям внутри РФ, дала Великобритания. Снятие ограничений для Украины поддерживает Франция и далее по списку. И это в довесок к новым беспрецедентным пакетам военной помощи, которые включают даже разведывательные самолеты, накануне саммита в Швейцарии.

Если Россия решится растянуть фронт за счет наступления на Сумскую, Черниговскую и/или Киевскую области, расшириться и «ареал» использования западного оружия по территории России. Под ударами окажутся не только приграничные регионы РФ, но и Беларусь. Запад, устами главы МИД Литвы, уже предупредил Лукашенко.

Россия в ответ грозит «ядерной дубинкой». Как стало известно «Октагону» из диписточников, посольства ряда стран в Москве проводят активные консультации о рисках нанесения Россией ответных ударов в рамках «военной доктрины». На эту тему, в частности, проходят встречи послов и военных атташе ряда стран в посольстве Словакии в РФ.

Впрочем, это уже совсем другая история, в которой, в отличие от известного анекдота, тараканы тоже не выживут.

Виктория Зубкова, planeta.press