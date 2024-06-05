Сенсация на «Ролан Гаррос»: Соболенко проиграла 17-летней Андреевой 5 5.06.2024, 20:27

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Арина Соболенко

Ранее россиянка выбила на этом турнире Азаренко.

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

В четвертьфинале, который был для нее первым на турнирах «Большого шлема», 17-летняя россиянка победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Андреева дебютировала на турнирах «Большого шлема» в прошлом году, доходила до четвертого раунда на Уимблдоне и Australian Open, на «Ролан Гаррос» она стала самой молодой четвертьфиналисткой после болгарки Сесиль Каратанчевой в 2005 году, когда той было 15 лет.

В Париже Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, вышедшей в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема».

1 мая Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде в двух сетах.

За выход в финал Андреева поспорит с итальянкой Джасмин Паолини (15-я ракетка мира), которая выбила с турнира Елену Рыбакину (Казахстан, 4-я).

В другом полуфинале сыграют американка Кори Гауфф (3-я) и полька Ига Свёнтек (1-я).