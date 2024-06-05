Таможня Нидерландов проверяет компании по ввозу белорусской санкционной древесины 1 5.06.2024, 21:49

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Что известно.

Таможня Нидерландов провела проверку в отношении трех компаний, работающих в сфере лесозаготовительной промышленности. Предположительно, они импортировали лесоматериалы из России и Беларуси через Китай и Кыргызстан, пишет «Белсат».

Импорт древесины и изделий из нее из Беларуси и России запрещен со 2 марта 2022 года (исключение — поставки по контрактам, которые были заключены до указанной даты). Это санкции были введены за агрессию против Украины.

«Лесоторговцы из этих стран пытаются обойти правила, поставляя свою продукцию на европейский рынок через другие страны. Команда POSS (Precursors, Strategic Goods and Sanctions Legislation) отвечает в таможенной службе за мониторинг санкционных мер», — поясняет таможня Нидерландов.

Отмечается, что компании, которые проверила таможня, полностью сотрудничали во время проверки.

«Используя эти данные, таможенная служба проведет расследование происхождения импортированной древесины. Если выяснится, что древесина поступает из одной из санкционных стран, будет выяснено, знали ли об этом компании. Таможня передает результаты расследования прокурору. Последний в конечном итоге решает, будет ли возбуждено уголовное дело», — подводит черту таможня Нидерландов.

Последние доступные торговые данные на Белстате — за 2021 год. Тогда основными покупателями белорусской древесины и изделий из нее были Польша, Литва, Россия, Латвия, Германия, Украина и Нидерланды.