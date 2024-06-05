Самолет «Белавиа» прибыл в Грузию с опозданием из-за технических проблем 5.06.2024, 22:26

Во время рейса возникла «проблема с поддержанием давления в кабине пилотов».

Во время рейса в Грузию у самолета «Белавиа» Embraer E195LR (бортовой номер EW-400PO) возникла «проблема с поддержанием давления в кабине пилотов». Из-за этого к месту назначения он прибыл с опозданием на полчаса, сообщает телеграм-канал «ОтВинта. Авиация Беларуси».

Речь идет о самолете в ливрее от компании Wargaming, который прозван «зубролетом».

Самолет следовал по маршруту Минск — Кутаиси в ночь на 3 июня. Во время полета у него возникла проблема с «наддувом кабины».

Отмечается, что о неисправности стало известно в зоне ответственности Самарского центра единой системы организации воздушного движения. Из-за невозможности занять предложенный диспетчером эшелон, экипаж «принял решение следовать по альтернативному маршруту через воздушное пространство Казахстана».

«В Кутаиси авиатехники оперативно устранили досадную неисправность, и обратный рейс проходил уже по штатному маршруту», — говорится в сообщении.

Embraer E195LR — среднемагистральный пассажирский самолет для маршрутов малой и средней дистанции. Он был приобретен «Белавиа» в лизинг у бразильской компании Embraer в мае 2014 года.