Умер польский солдат, раненый нелегалами на белорусской границе 6.06.2024, 17:03

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Он несколько дней находился в состоянии клинической смерти.

Польский военнослужащий, которого мигрант ранил ножом на белорусской границе, умер.

Об этом сообщает телеканал TVN. Он несколько дней находился в состоянии клинической смерти.

Польский военный был ранен 28 мая около 4:30. Происшествие случилось во время попытки прорыва группы из 50 мигрантов, которые бросали ветки и камни в сторону польских патрулей. Первую помощь пострадавшему оказывала пограничница. При этом мигранты продолжали вести себя агрессивно, атаковали раненого и оказывающую ему помощь служащую. Пограничники закрыли их служебными автомобилями.

Пограничная охрана также опубликовала фотографии палки с ножом, которую пограничник отобрал во время другого инцидента, связанного с нападением.