Макрон объявил о передаче Украине уникальных самолетов для ударов по территории России 7.06.2024, 10:21

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Подготовка пилотов начнется уже этим летом.

Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000-5 и запустит программу подготовки украинских пилотов для обучения управлению истребителями, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, подготовка начнется уже этим летом и займет «пять—шесть месяцев», соответственно, передача самолетов произойдет ближе «к концу года». При этом Макрон отметил, что Киев получит право использовать Mirage 2000-5 для ударов по объектам на территории России.

«Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да», — сказал президент Франции. Он пояснил, что запрет Киеву «нейтрализовать эти российские возможности» будет равносилен заявлению, что Украина «больше не может защищаться».

По данным Forbes, Париж может передать Киеву около 20 истребителей Mirage 2000-5, которые являются модернизированной версией Mirage 2000 четвертого поколения. Эти самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG, которые Франция уже отправила в Украину, а также «умные» авиабомбы AASM Hammer.

Также Макрон объявил о намерении обучить 4500 украинских солдат. «Существует проблема численности украинских войск. Украинский президент и министр обороны обратились ко всем союзникам — 48 часов назад в официальном письме — с просьбой: Нам нужно, чтобы вы быстрее обучили нас, и чтобы вы сделали это на нашей территории», — отметил французский президент.

При этом, по мнению Макрона, подготовка солдат на территории Украины французскими инструкторами не является «фактором эскалации».