WP: Даже путинские олигархи не покупаются на его бред 7.06.2024, 11:32

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«Газпром» предоставил еще одно доказательство «катастрофического идиотизма».

Доказательства «катастрофического идиотизма» войны президента РФ Владимира Путина в Украине содержатся во внутреннем исследовании, которое провели по заказу крупнейшей компании в России «Газпрома». Как отметили в Financial Times, анализ показал, что потеря потребителей из Европы российского природного газа в ответ на агрессию страны не может быть компенсирована путем экспорта из других стран по меньшей мере в течение десятилетия.

Заместитель редактора по вопросам общественного мнения и колумнист в The Washington Post Дэвид фон Дреле отметил, что единственный экономический луч в России, которую сенатор Джон Маккейн назвал «заправкой, маскирующейся под страну», был уничтожен «сумасшедшим российским лидером».

По его словам, Россия не является той страной, которая может позволить себе уничтожать прибыльные предприятия, ведь ее экономика меньше, чем экономика Техаса.

«Но это именно то, что сделал Путин. Доказательством убытков, нанесенных «Газпрому», стало то, что в прошлом месяце государственная компания сообщила о своем первом годовом убытке в 21-м веке - первом из многих, которые еще будут», - добавил Дэвид фон Дреле.

Аналитики FT сделали вывод, что с перекрытыми западными газопроводами и Китаем, который тянет время по строительству второго трубопровода из России, «Газпром» не вернется к прибыльности до 2035 года.

«Приспешники Путина заставили замолчать критиков, засыпая российские СМИ - и доверчивых западных граждан - утверждениями о том, что Китай спас экономику под санкциями, а победа над Украиной уже близко. Теперь с верхушки государственной клептократии появилось доказательство того, что даже путинские олигархи не покупаются на его бред», - отмечает автор материала.

Аналитик призвал не верить «отчаянной лжи Путина» о российской силе и победе, ведь основой его экономики является компания «Газпром», которая показала всю правду о положении РФ.