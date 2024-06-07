Что известно об убийце польского солдата на границе с Беларусью 7.06.2024, 13:13

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Для режима Лукашенко будут за это последствия.

Польским службам пока не удалось задержать мигранта, виновного в ножевом ранении польского солдата на польско-белорусской границе. Однако у следствия есть записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и нож, который использовался для нападения, сообщает «Польское радио».

Солдата 1-й Варшавской бронетанковой бригады мигрант ранил ножом, когда пытался перекрыть сделанный нелегалами пролом в ограждении на польско-белорусской границе.

Окружная прокуратура в Варшаве, которая ведет дело, пока не планирует менять квалификацию преступления из покушения на убийство. В пятницу будет проведено вскрытие, что может привести к изменению квалификации.

Мигрант, совершивший нападение, не был задержан. Польские службы изъяли нож и другие доказательства, включая записи с камер наблюдения.

В четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал от белорусских властей «установить личность этого убийцы и передать его польским правоохранительным органам».

Во вторник 28 мая около 4.30 на польско-белорусской границе в районе Дубичей-Церковных (Подляское воеводство) солдат 1-й Варшавской бронетанковой бригады был ранен мигрантом с другой стороны ограждения на границе. Пострадавший получил ножевые ранения в области грудной клетки. Мигранты бросали в пострадавшего и тех, кто ему помогал, палки и камни.

Трагическая ситуация произошла, когда военный хотел с помощью защитного щита перекрыть брешь в ограждении, сделанном мигрантами, которые хотели попасть в Польшу.

«С другой стороны забора преступник, просунув руку через ограждение, нанес ему ножевые удары в область груди», – описал ситуацию прокурор.

Дело об убийстве расследует отдел военных дел окружной прокуратуры в Варшаве. До сих пор это преступление квалифицировалось как покушение на убийство (ч. 1 ст. (Ст. 13 Уголовного кодекса). Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве, прокурор Петр Скиба в интервью агентству PAP заявил, что на данный момент не ожидается изменения квалификации поступка как убийства.

«Только окончательное врачебное заключение по результатам вскрытия станет поводом для выработки конкретных оснований для возможного изменения классификации преступления», – сказал прокурор Скиба.

Вскрытие будет проведено в пятницу на кафедре судебной медицины Варшавского медицинского университета.

Что знают польские службы?

Преступник пока не пойман, и польским службам не удалось установить его личность. Нож, которым мигрант напал на него, найден. Идет расследование.

Помимо орудия убийства у следователей есть, среди прочего, запись мониторинга с момента происшествия. Также были опрошены свидетели.

Сикорский: для белорусских властей будут последствия

Изначально состояние военнослужащего оценивалось как тяжелое, но стабильное. В понедельник Главное командование вооруженных сил Польши призвало к участию в акции сдачи крови, добавив, что «наш брат [ ... ] сейчас находится в больнице в Гайновке и борется за жизнь». Во вторник, 4 июня, заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в эфире TVN24 подтвердил, что состояние солдата тяжелое.

«После тщательного анализа дела я не сомневаюсь, что это нападение на польского солдата, который сегодня борется за свою жизнь, было нападением с целью убить. Мы должны осознать угрозу, с которой мы все сталкиваемся», - сказал Томчик.

В четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал от белорусских властей «установить личность этого убийцы и передать его польским правоохранительным органам».

«Абсолютно недопустимо, чтобы соседняя страна так вела себя по отношению к своему соседу. [...] Я вам обещаю, что для белорусских властей будут за это последствия», - сказал Сикорский.