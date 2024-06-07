Стало известно имя польского солдата, которого убили на границе с Беларусью
- 7.06.2024, 16:02
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Ему был всего 21 год.
Матеуш Ситек был рядовым 1-й Варшавской танковой бригады. Прощание с ним состоится 12 июня, сообщили в бригаде.
Матеуш Ситек решением министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша посмертно повышен в звании до старшего сержанта, а также награжден золотой медалью «За заслуги в обороне страны».
Матеуш Ситек получил удар ножом на прошлой неделе во время пресечения попытки группы мигрантов прорваться с белорусской стороны. Его ударил ножом один из мигрантов. Парня госпитализировали, он впал в кому, и, несмотря на все усилия медиков, умер.