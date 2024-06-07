Польским полицейским на границе с Беларусью раздали оружие 7.06.2024, 18:44

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Из-за угроз нелегалов.

В Польше полицейские, дежурящие на польско-белорусской границе, с пятницы должны носить личное оружие.

Об этом стало известно rmf24.pl.

По данным журналистов, решение было принято в связи с оценкой ситуации на месте.

Причиной такого решения стало обострение ситуации на границе, где участились нападения нелегалов на польских полицейских и штурмы пограничного забора.

Напомним, 6 июня умер польский солдат, раненый на польско-белорусской границе.

Он был ранен 28 мая около 4:30. Происшествие случилось во время попытки прорыва группы из 50 мигрантов, которые бросали ветки и камни в сторону польских патрулей. Первую помощь пострадавшему оказывала пограничница. При этом мигранты продолжали вести себя агрессивно, атаковали раненого и оказывающую ему помощь служащую. Пограничники закрыли их служебными автомобилями.

Пограничная охрана также опубликовала фотографии палки с ножом, которую пограничник отобрал во время другого инцидента, связанного с нападением.