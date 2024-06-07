Макрон скрыл число самолетов Mirage 2000-5, которые получит Украина 1 7.06.2024, 23:35

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Эммануэль Макро

В ближайшие дни Париж начнет обучение украинских пилотов.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался сообщить количество проданных Украине истребителей Mirage 2000-5. Об этом сообщает Le Monde.

Отвечая на вопрос о продаже Киеву Mirage 2000-5, Макрон не захотел называть количество поставленных самолетов и имена партнеров «ради эффективности».

«Наш подход всегда заключался в том, чтобы сообщать цифры о поставках после того, как они были осуществлены. ... Это эффективнее и дает противнику меньше информации», - сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что «решил дела, потребности, поэтому первоочередная задача - немедленно начать подготовку пилотов и механиков».

«Это то, что будет запущено в ближайшие дни во Франции, поскольку это техническое обучение, которое предоставляется на наших площадках», - добавил Макрон.