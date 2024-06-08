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Дроны ударили по военному аэродрому «Моздок» в Северной Осетии

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  • 8.06.2024, 11:26
  • 3,326
Дроны ударили по военному аэродрому «Моздок» в Северной Осетии

Беспилотники преодолели более тысячи километров.

Утром 8 июня в Министерстве обороны России пожаловались на очередную атаку украинских дронов. В ведомстве заявили, что якобы «уничтожили БПЛА» над территорией республики Северная Осетия.

Таким образом в РФ подтвердили, что дрон преодолел расстояние как минимум в 1 тыс. км. Об атаке минобороны РФ заявило в своем Telegram-канале, передает obozrevatel.com.

По легенде российских террористов, дрон самолетного типа якобы «был уничтожен» около 8:40 утра.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия-Алания», – говорится в заявлении террористического ведомства РФ.

В то же время глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что три украинских беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. Российский чиновник о деталях атаки пообещал рассказать позже.

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», – заявил Меняйло.

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