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Десятки ликвидированных: слиты подробности удара ВСУ по российской базе в Луганске

  • 8.06.2024, 11:57
  • 1,418
Десятки ликвидированных: слиты подробности удара ВСУ по российской базе в Луганске

Он был нанесен американскими ракетами ATACMS.

В пятницу, 7 июня, ВСУ нанесли ракетные удары по военным целям в оккупированном Луганске. У российской армии очень серьезные потери. Об этом сообщает российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает Диалог.UA.

Удар, предварительно, был нанесен американскими ракетами ATACMS.

«Враг нанес массированный удар по Луганску. В результате попадания ракет и падения обломков погибли, по предварительным данным, 22 военных. Еще более 20 ранены… Ракеты попали в здание, где проходило собрание офицеров (погибли минимум четверо), а также в важный военный объект», - пишет ресурс.

Он утверждает, что было выведено из строя некое важное оборудование, связанное с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Отметим, что военно-политическое руководство РФ молчит о последствиях прилетов по оккупированному Луганску.

А тем временем OSINT-эксперты уже вычислили, что целью стала известная база оккупационной армии РФ в городе.

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