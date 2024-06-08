На войне в Украине погиб еще один белорусский доброволец

На войне в Украине погиб еще один белорусский доброволец5
- 8.06.2024, 13:45
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С позывным «Краков».
Стало известно о гибели еще одного белорусского добровольца на войне в Украине, сообщает «Еврорадио». По информации ресурса, позывной бойца был «Краков». Он погиб между 10 и 13 марта на Харьковщине.
«Известно, что это произошло во время выполнения боевого задания. «Краков» попал под российский артобстрел и умер от ранений, не совместимых с жизнью. На данный момент известно уже о 63 белорусах, которые погибли, защищая Украину», — говорится в материале.