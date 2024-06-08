Правительство Украины приняло решение по белорусскому языку

Правительство Украины приняло решение по белорусскому языку17
- 8.06.2024, 13:59
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Его включили в особый список.
Правительство Украины включило беларусский язык в перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Утвержден перечень языков национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины, которым угрожает исчезновение. В указанный перечень включены беларусский, гагаузский, караимский, крымскотатарский, крымчацкий, ромский, румейский, урумский языки и идиш», — написал он.
На Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины поясняется:
«Основной целью утвержденного постановления является сохранение и развитие языков национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины, которые находятся под угрозой исчезновения. Это соответствует статье 11 Конституции Украины, которая обязывает государство способствовать развитию языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств».