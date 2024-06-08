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Правительство Украины приняло решение по белорусскому языку

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  • 8.06.2024, 13:59
  • 4,730
Правительство Украины приняло решение по белорусскому языку

Его включили в особый список.

Правительство Украины включило беларусский язык в перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден перечень языков национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины, которым угрожает исчезновение. В указанный перечень включены беларусский, гагаузский, караимский, крымскотатарский, крымчацкий, ромский, румейский, урумский языки и идиш», — написал он.

На Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины поясняется:

«Основной целью утвержденного постановления является сохранение и развитие языков национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины, которые находятся под угрозой исчезновения. Это соответствует статье 11 Конституции Украины, которая обязывает государство способствовать развитию языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств».

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