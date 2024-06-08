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Reuters: На польско-белорусской границе растет напряжение

  • 8.06.2024, 15:07
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Reuters: На польско-белорусской границе растет напряжение

Гибель солдата от рук мигрантов потрясла Польшу.

На границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза, пишет Reuters.

«В окружении густых лесов десяток людей ютились у ограждения с острыми концами вдоль белорусской границы, ожидая возможности перелезть через нее или отодвинуть планки, чтобы направиться на запад в Польшу. С другой стороны вооруженные польские пограничники и солдаты ходили и ездили туда-сюда, пристально следя за группой, которая состояла преимущественно из молодых людей с Ближнего Востока, некоторые из них были помечены порезами от острой проволоки», - отмечают журналисты.

В издании напомнили, что Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет «гибридной войной».

Как рассказали в польском правительстве, количество людей, прибывающих в страну, становится больше. В результате действий мигрантов 28 мая умер пограничник, который получил травмы во время столкновений с ними. Поэтому теперь правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.

«Эта граница, к сожалению, не является безопасной. Цель этой зоны - гарантировать, что никто не подвергнется такому нападению, которому подвергаются польские солдаты», - отметил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью агентству Reuters.

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