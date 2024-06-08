ВСУ сбивают российские дроны из тренировочных «Як-52» 8.06.2024, 17:39

Вылет попал на видео.

ВСУ успешно применяют поршневые учебно-тренировочные самолеты «Як-52» для уничтожения российских дронов. Один из таких боевых вылетов попал на камеру вражеского беспилотника Zala, по которому отрабатывали украинские бойцы. В сети публикуют часть записи.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко напомнил, что поршневые «Як-52» работают по российским разведывательным БПЛА «Орлан-10», ZALA, Supercam и прочим, в том числе в Одесской области.

«С учетом того, что сам Як-52 не имеет возможности нести полноценное вооружение для уничтожения воздушных целей, функции стрелка выполняет пассажир на месте летчика-инструктора, - отметил эксперт. - Эффективность работы этого экипажа крайне высокая, и российские войска даже устроили охоту за пилотом и стрелком, как и самим бортом. Несколько ударов по Одессе были осуществлены с целью уничтожения именно этого самолета и его пилота. И если уже совсем честным быть, открываем карты, отрабатывается эта концепция «охотников» на БПЛА с 2022 года и поскольку мне она известна была давно, я регулярно ратовал за пополнение авиапарка ВС ВСУ чем-то посерьезнее поршневого Як-52, например, тем же турбо-винтовым SuperTucano и им подобных».

По словам, Коваленко, данная концепция уничтожения разведывательных БПЛА посредством легкой авиации действенна в ряде областей и областных центров, например, в Днепре: «Но в Днепре она, при всех имеющихся возможностях, так и не реализована».