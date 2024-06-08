закрыть
8 июня 2024, суббота, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска

  • 8.06.2024, 17:52
Украинская разведка: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска

Он в критическом состоянии.

В российском городе Старый Оскол покушались на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он выжил, но в критическом состоянии.

Об этом сообщило Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

Покушение на предателя, по данным разведки, произошло в пятницу, 7 июня. В настоящее время он находится в больнице.

«Сейчас московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на концерт Кобзона. Состояние предателя украинского народа - критическое», - рассказали в ГУР, не предоставив никаких других деталей о покушении.

Отмечается, что Мацегора занимал должность мэра Купянска от запретной партии ОПЗЖ. После прихода российских оккупантов в город он добровольно пошел на сотрудничество с ними.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос