Украинская разведка: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска 8.06.2024, 17:52

Он в критическом состоянии.

В российском городе Старый Оскол покушались на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он выжил, но в критическом состоянии.

Об этом сообщило Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

Покушение на предателя, по данным разведки, произошло в пятницу, 7 июня. В настоящее время он находится в больнице.

«Сейчас московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на концерт Кобзона. Состояние предателя украинского народа - критическое», - рассказали в ГУР, не предоставив никаких других деталей о покушении.

Отмечается, что Мацегора занимал должность мэра Купянска от запретной партии ОПЗЖ. После прихода российских оккупантов в город он добровольно пошел на сотрудничество с ними.