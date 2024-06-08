Покушение на экс-мэра Купянска в России: появились новые подробности 3 8.06.2024, 19:51

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В коллаборанта стреляли.

Российские Telegram-каналы публикуют подробности того, как было совершено покушение на предателя Украины, экс-мэра города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегору, отмечает «Униан».

Сообщается, что покушались на коллаборанта в Старом Осколе. В него стреляли возле дома в микрорайоне Марышкин лог.

«Мацегора выжил - в тяжелом состоянии спецбортом его доставили в Москву», - говорится в одном из сообщений.

Также отмечается, что в России Мацегора занимает должность руководителя ФОК «Георгиевский».