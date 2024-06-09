В Чехии объявлена угроза теракта 1 9.06.2024, 9:38

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Ожидается атака на инфраструктуру.

Чешская полиция в ночь на воскресенье неотложно усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на вокзалах.

Полиция работает с информацией, что может быть совершен теракт. В понедельник состоится заседание Совета госбезопасности.

По информации iDNES.cz, угроза касается атаки на инфраструктуру, и все полицейские перешли в режим «террор» на все 24 часа службы до дальнейшего уведомления. Им приказано следить за любыми подозрительными лицами, которые будут перемещаться, особенно вокруг автобусных и железнодорожных вокзалов.

Министр внутренних дел Вит Ракушан подтвердил информацию iDNES.cz, заявив, что на данный момент у сил безопасности нет прямой информации о конкретной угрозе.

По данным iDnes.cz, руководство пишет полицейским, что в основном нужно сосредоточиться на торговых центрах, парках общественного транспорта, как автобусных, так и трамвайных, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.

По словам источников, полиция должна обратить внимание на людей и «на все необычные явления» в более широком контексте», — сказал источник в руководстве полиции.