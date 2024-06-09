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Медведев набросился с оскорблениями на Шольца

  • 9.06.2024, 11:05
Медведев набросился с оскорблениями на Шольца
Дмитрий Медведев

И заявил о вставании на колени перед украинцами.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил отличиться новым выпадом в адрес лидеров западных стран, в этот раз выбрав целью своих нападок канцлера Германии Олафа Шольца. Он обозвал политика за то, что тот призвал Россию признать свою слабость в войне против Украины, пишет obozrevatel.com.

Медведев, в частности, начал повторять заученные цитаты из кремлевской «методички» о том, что Украина «прямо управляется США и странами НАТО». А также о том, что она, «несмотря на протесты своего населения», якобы получает «все виды смертоносных видов вооружений».

«Ему бы просто встать на колени и покаяться перед украинцами… За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев», – заявил Медведев.

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