В сети показали грандиозное «кладбище» российских ракет в Харькове 6 9.06.2024, 11:13

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Стоят миллионы долларов.

На окраине Харькова хранят около тысячи обломков ракет, выпушенных войсками РФ по городу и области за время полномасштабной войны. Каждая из них обошлась стране-агрессору в $3-7 миллионов.

Это место называют «кладбищем» российских ракет, и оно является самым большим из всех, что начали образовываться в Украине с 2022 года. Его на видео показал корреспондент DW Роман Гончаренко.

«Здесь около тысячи «Смерчей», «Ураганов», С-300 и других видов ракет, которые Россия запускает по Харькову», – отметил он.

Украинские правоохранительные органы собирают их в качестве вещественных доказательств, чтобы затем использовать в судебных процессах. Это касается и уголовных производств относительно военных преступлений РФ, которые ведут в Украине, и для подготовки дел для Международного суда.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко добавил, что на этом своеобразном кладбище сохраняются обломки не только вражеских ракет, но и ударных беспилотников. В частности, части дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

«Эти все ракеты стоят миллионы долларов. Все крылатые – Х-101, Х-55 – это $3, 5, 7 млн. И такими ракетами наносятся удары по городу и области», – добавил он.