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Стало известно, зачем в Беларусь прибыли российские танки Т-34

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  • 9.06.2024, 12:26
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Стало известно, зачем в Беларусь прибыли российские танки Т-34

В Минобороны назвали две цели.

Десять танков Т-34 из России доставлены в Беларусь для участия в параде на «день независимости» 3 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Танки Т-34, прибывшие из Российской Федерации, находятся в отличном техническом состоянии и готовы не только пройти торжественным маршем на параде, но и при необходимости выполнить боевую задачу», — заявил заместитель начальника вооружения Вооруженных cил Беларуси полковник Сергей Томчик.

Он напомнил, что эти танки уже принимали участие в параде на Красной площади 9 Мая, а также в других регионах РФ.

Со следующей недели данный парадный расчет примет участие в подготовке механизированной колонны войск, участвующих в параде войск Минского гарнизона на аэродроме Липки.

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