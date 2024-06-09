В Донецке ликвидирован комбат войск РФ Монах 9.06.2024, 13:21

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С высокопоставленным военным разделался подчиненный.

Ночью 2 июня в оккупированном Донецке был застрелен высокопоставленный военный России Сергей Лещенко под позывным Монах.

Первым об инциденте рассказал российский ресурс ASTRA, передает Диалог.UA.

По его данным стрельба случилась во дворе жилого дома. В результате ссоры командир взвода военной части №34482 Роман Бурлаченко открыл огонь по компании, с которой отдыхал. В результате двое человек простились с жизнь, в том числе, военный РФ Лещенко. Еще двое гражданских получили ранения.

Канал утверждает, что Бурлаченко расправился с группой якобы из-за оскорблений в свой адрес. Вскоре выяснилось, что он ликвидировал не простого военного, а командира 1-го стрелкового батальона 114-й мотострелковой бригады ВС РФ Лещенко под позывным Монах.

В российских СМИ вскоре появились некрологи с упоминанием его должности в оккупационной армии РФ.