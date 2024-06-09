закрыть
9 июня 2024, воскресенье, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На греческом острове нашли тело британского телеведущего Мосли

1
  • 9.06.2024, 15:50
  • 2,652
На греческом острове нашли тело британского телеведущего Мосли

Он упал с крутого склона.

Тело ведущего BBC Майкла Мосли, пропавшего во время отдыха на острове Сими в Греции, нашли, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции. Информацию подтвердил источник BBC.

По словам мэра Лефтериса Папакалодукаса, тело упало с крутого склона, в одной руке у погибшего была кожаная сумка. По данным ВВС, его обнаружили при осмотре береговой линии с помощью камер. Тело вскоре пройдет официальное опознание.

67-летний журналист пропал 5 июня. В поисковой операции участвовали полиция, береговая охрана, волонтеры и другие силы. У Мосли остались жена и четверо детей.

Журналист получил медицинское образование, после работал в кадре почти 20 лет:, вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине. Мосли знаком британским зрителям по выступлениям в утреннем эфире ВВС и и на шоу «Один на один». Кроме того, он популяризировал периодическое голодание и низкоуглеводное питание. Мосли также был обозревателем Daily Mail.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос