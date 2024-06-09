В Минобороны Украины назвали число женщин в рядах ВСУ 9.06.2024, 16:57

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После начала полномасштабного вторжения РФ их число выросло.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас служат более 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — гражданские сотрудницы, заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова. Ее интервью опубликовано в YouTube-канале украинского Минобороны.

«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается. Сейчас у нас в ВСУ 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — это гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — сказала она.

По ее словам, росту числа женщин в рядах ВСУ способствовало начало войны, однако они получили право занимать любые должности в армии еще в 2018 году за счет изменения законодательства. В частности, сейчас они могут управлять артиллерией и дронами, отметила Калмыкова.

Согласно данным Минобороны Украины, в октябре 2023 года численность женщин в ВСУ составляла 62 тыс. по сравнению с почти 50 тыс. в 2014-м. Этот показатель Калмыкова называла рекордным в новейшей истории страны.