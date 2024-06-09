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В Белгородской области прогремели взрывы

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  • 9.06.2024, 17:17
  • 2,828
В Белгородской области прогремели взрывы

Вспыхнул склад боеприпасов.

9 июня в Белгородской области РФ вспыхнул пожар. В сети заявляют, что вероятно, горит склад боеприпасов.

Об этом пишут росСМИ и российские Telegram-каналы.

Отмечается, что в Белгородской области и самом Белгороде в третий раз за день объявляли ракетную опасность. Во время воздушной тревоги в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. После взрывов вспыхнул пожар.

В сети пишут, что, вероятно, был «прилет» по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.

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