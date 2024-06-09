В Белгородской области прогремели взрывы

В Белгородской области прогремели взрывы4
- 9.06.2024, 17:17
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Вспыхнул склад боеприпасов.
9 июня в Белгородской области РФ вспыхнул пожар. В сети заявляют, что вероятно, горит склад боеприпасов.
Об этом пишут росСМИ и российские Telegram-каналы.
Отмечается, что в Белгородской области и самом Белгороде в третий раз за день объявляли ракетную опасность. Во время воздушной тревоги в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. После взрывов вспыхнул пожар.
В сети пишут, что, вероятно, был «прилет» по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.