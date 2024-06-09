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Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию

  • 9.06.2024, 18:25
Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию

Из-за возможной войны тарифов между ЕС и КНР.

Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых авто из КНР в Бельгию.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

Компания Volvo рассматривала возможность прекращения продаж электромобилей китайского производства, направляющихся в Европу, если будут введены пошлины.

Европейская комиссия начала консультации по введению тарифов на импорт китайских электромобилей на фоне заявлений о том, что китайские производители подрывают позиции западных конкурентов благодаря поддержке огромных государственных субсидий. Решение ожидается на этой неделе.

Сейчас ЕС устанавливает 10-процентный тариф на электромобили китайского производства. Эксперты говорят, что он может увеличиться до 25-30%. США недавно объявили о планах увеличить свои тарифы на импорт электромобилей из Китая с 25% до 100%.

Аналитики говорят, что Volvo является наиболее уязвимой к действиям ЕС в среднесрочной перспективе.

При этом, сейчас Volvo рассматривает возможность переноса производства моделей EX30 и EX90 из Китая в Бельгию, как ожидается, это сведет на нет необходимость в прекращении экспорта авто произведенных в КНР электромобилей.

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