Выборы в Европарламент: какой была явка избирателей в странах Балтии 9.06.2024, 21:05

Миллионы европейцев отдавали свои голоса на одних из крупнейших демократических выборах в мире.

На этой неделе миллионы европейцев отдавали свои голоса на одних из крупнейших демократических выборах в мире.

Рано утром в воскресенье в 20 странах ЕС открылись избирательные участки в связи с выборами 6—9 июня в новый Европейский парламент, законодательную ветвь блока, состоящего из 27 членов.

Уже известно, какой была явка избирателей в странах Балтии.

Латвия

Центральная избирательная комиссия Латвии (ЦИК) сообщила, что окончательная явка избирателей на выборах в ЕС составила 33,7%, что несколько выше данных 2019 года, когда на выборы пришли 33,5%.

Этот показатель все еще далек от 2009 года, когда на избирательные участки пришло более половины избирателей, имеющих право голоса.

И эти цифры расходятся с данными апрельского опроса Eurobarometer, в котором 65% латвийцев выразили готовность участвовать в выборах и голосовать.

На девять мест в парламенте от Латвии претендуют кандидаты от 16 партий. В преддверии дня голосования данные указывали на то, что в опросах лидирует правоцентристская партия «Национальный альянс».

Литва

В Литве явка была одной из самых низких – всего свою волю изъявили 28,35% избирателей. 9 июня на 1895 участках с 7.00 до 20.00 часов проголосовали 20,93% граждан, обладающих правом голоса, сообщает Главизбирком. Еще 7,41% жителей приняли участие в выборах досрочно.

Пять лет назад явка избирателей на выборах в Европарламент составляла 53,43 процента. На завершившихся в воскресенье выборах наиболее активными были жители Шальчининкского района, там проголосовало 45,57 проц. избирателей. Самая низкая активность зафксирована а Висагинском самоуправлении - 15,54 проц.

В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.

Эстония

В Эстонии в выборах в Европарламент приняли участие 37,7 процента избирателей, что больше, чем в 2019 году. Однако явка не побила рекорд 2009 года.

В 2004 году явка избирателей составила 26,8%, а в 2009 году – уже 43,9%. В 2014 и 2019 годах участие в голосовании составило 36,5% и 37,6% соответственно.

По предварительным данным, в электронном голосовании приняли участие 153 848 человек, бумажным бюллетенем - 215 578 человек. Если избиратель пришел голосовать как на избирательный участок, так и проголосовал электронно, то учитывается голос, поданный бюллетенем. Поэтому количество электронных избирателей может измениться.

Как сообщал Charter97.org, Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте, побеждает на выборах в парламент.