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Южная Корея возобновляет вещание в КНДР через громкоговорители

  • 9.06.2024, 21:16
Южная Корея возобновляет вещание в КНДР через громкоговорители

В ответ на воздушные шары с мусором.

Южная Корея в воскресенье начинает вещание через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей. Об этом сообщили в администрации президента республики. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать новости и другие передачи, идущие вразрез с северокорейскими пропагандистскими медиа.

Сеул заявил, что этот шаг – ответ на продолжающиеся «мусорные атаки» со стороны КНДР. С конца мая Северная Корея запустила в сторону Южной более тысячи воздушных шаров, к которым привязаны мешки с мусором.

Пхеньян, со своей стороны, объявил, что это ответ на предыдущие акции Южной Кореи, которая также на воздушных шарах посылала в Северную листовки, призывавшие бороться с режимом Ким Чен Ына, долларовые банкноты и флэшки с южнокорейскими фильмами и поп-музыкой, запрещенными в КНДР.

Вещание на КНДР через громкоговорители, расставленные вдоль границы, Сеул впервые опробовал в 2004 году и периодически возобновлял. Северная Корея борется с этим, опасаясь, что неподцензурные новости и запрещенная музыка деморализуют пограничные войска.

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