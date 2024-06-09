WSJ: Катар вышлет лидеров ХАМАС, если те не пойдут на сделку с Израилем 9.06.2024, 21:28

Помимо высылки руководство террористов может столкнуться с арестами и санкциями.

Египет и Катар пригрозили выслать из убежища в Дохе лидеров группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, если те не пойдут на сделку с Израилем. Давление со стороны посредников в переговорах между Израилем и палестинцами оказано по указанию Белого дома, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, помимо высылки руководство группировки может столкнуться с арестами и санкциями, включая заморозку активов.

По данным газеты, требование Вашингтона вызвало обратный эффект. Лидеры ХАМАС заявили, что не согласятся на сделку, которая не будет отвечать их условиям. Представитель палестинцев Исмаил Хания заявил, что нынешнее предложение, которое неделю назад обнародовал президент США Джо Байден, неприемлемо для ХАМАС, так как не гарантирует окончания войны.

Официальные лица США заявляют, что пока не получили от группировки официального ответа по новому предложению о прекращении огня.

Инициатива Байдена среди прочего предусматривала прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории Газы, возвращение палестинцев в сектор и его восстановление.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, после чего операция против группировки ХАМАС продолжится.