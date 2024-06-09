Выборы в Европарламент: во Франции побеждает партия Ле Пен 10 9.06.2024, 21:56

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Политсила Макрона — вторая.

Франция

Во Франции завершилось голосование на выборах в Европарламент. По результатам экзитполов, побеждает партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а партия «Возрождение» президента Эммануэля Макрона получает второе место.

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, ультраправая партия Ле Пен, входящая во фракцию «Идентичность и демократия» в Европарламенте, может получить поддержку 32,4% избирателей, тогда как «Возрождение», входящей во фракцию «Renew Europe», могут поддержать 15,2% избирателей.

Французская партия социалистов PS-Place publique, согласно результатам экзитпола, может занять третье место с 14,3% голосов. За ней следуют леворадикальная «Непокоренная Франция» (8,3%) и правоцентристы из Les Républicains (7%).

Явка на нынешних выборах в Европарламент во Франции стала выше, чем в 2019 году. В этом году проголосовать на евровыборах решили 52,5% избирателей. Франция сегодня избирала 81 депутата Европарламента.

Австрия и Германия

Согласно первым экзитполам, правящие партии в Австрии и ФРГ потерпели поражение, в то время как правые радикалы укрепили свои позиции.

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) лидирует с 27% на фоне 23,5% у правящей Австрийской народной партии (ÖVP). Последняя потеряла около 11 п.п. по сравнению с выборами в 2019 году. Рейтинг ÖVP, в свою очередь, вырос на 9,8 п.п.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) по сравнению с прошлыми выборами в ЕП поднялась на 5,5 п.п., достигнув рекордных 16,5%, несмотря на ряд скандалов вокруг ее депутатов. Таким образом, немецкие правые становятся второй силой, обогнав все партии из правящей коалиции, включая социал-демократическую (СДПГ), к которой принадлежит канцлер страны Олаф Шольц.