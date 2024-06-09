Министр военного кабинета Израиля объявил о выходе из правительства 9.06.2024, 22:14

1,258

Бени Ганц заявил, что премьер Нетаньяху «мешает добиться настоящей победы».

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц (экс-министр обороны) объявил о выходе своей партии «Государственный лагерь» (12 из 120 мандатов в кнессете) из правительства, заявив, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «мешает нам добиться настоящей победы», передает The Times of Israel. Ганц был председателем правительства «народного единства», которое создал вместе с Нетаньяху.

Министр пригрозил уйти в отставку в середине мая, если до 8 июня Нетеньяху не предложит план действий в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС. 30 мая «Государственный лагерь» внес законопроект о досрочном роспуске кнессета.

По его словам, его партия присоединилась к коалиции после 7 октября ради спасения страны, хотя «мы знали, что это было плохое правительство», и с тех пор стратегические соображения были отодвинуты на второй план по политическим причинам. Однако, говорит Ганц, народ Израиля заслуживает большего, чем «пустые обещания». Он считает, что «настоящая победа» означает возвращение заложников, замену ХАМАС в качестве руководящего органа в секторе Газа и создание регионального альянса против Ирана.

Ганц также призвал Нетаньяху назначить досрочные выборы в парламент. «Чтобы обеспечить реальную победу, уместно, чтобы осенью, через год после катастрофы, мы пошли на выборы, которые в конечном итоге приведут к формированию правительства, которое завоюет доверие народа и сможет противостоять вызовам», — говорит он.

В свою очередь Нетаньяху призвал Ганца остаться. «Израиль ведет экзистенциальную войну на нескольких фронтах. Бенни, сейчас не время отказываться от кампании — сейчас самое время объединить усилия», — написал он в X.

Израильский премьер добавил, что Тель-Авив продолжит боевые действия «до победы и достижения всех целей войны, прежде всего освобождения всех наших заложников и ликвидации ХАМАС». «Моя дверь останется открытой для любой сионистской партии, готовой взять на себя это бремя и помочь одержать победу над нашими врагами и обеспечить безопасность наших граждан», — заключил он.