Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы 1 9.06.2024, 22:26

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Они пройдут 30 июня и 7 июля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в парламент, передает BFM TV. Они пройдут 30 июня и 7 июля.

«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. <...> Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», — сказал он, комментируя предварительные итоги голосования на выборах в Европарламент.

Согласно экзитполам, на них лидирует крупнейшая ультраправая партия «Национальное объединение», которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла. Партия Макрона «Ренессанс» набирает в два раза меньше голосов.