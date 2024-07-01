Альянс Макрона снимет с выборов 60 кандидатов, чтобы бороться с Ле Пен 1.07.2024, 8:52

Правые лидируют на выборах во Франции.

Альянс «Вместе за Республику» президента Франции Эммануэля Макрона намерен отозвать кандидатов со второго тура парламентских выборов более чем в 60 округах, чтобы не дать «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы получить абсолютное большинство в парламенте. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, сообщает BFMTV.

По словам главы кабмина, «ни один голос не должен быть отдан «Национальному объединению».

«Сегодняшний вечер не похож ни на один другой. <…> Урок заключается в том, что крайне правые находятся у ворот власти», — отметил он.

Альянс «Вместе за Республику» включает в себя пропрезидентскую партию «Ренессанс», «Демократическое движение», «Горизонты», «Союз демократов и независимых», а также Радикальную партию. Атталь отметил, что сниматься будут кандидаты, при сохранении которых на третьем месте кандидаты от «Национального объединения» будет занимать первое место.

О намерениях снимать своих кандидатов, где они будут занимать третьи места, заявил также лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон. Он пояснил, что не хочет допустить получение крайне правой партией абсолютного большинства.

Согласно экзитполам Elabe, в первом туре выборов лидирует «Национальное объединение» — 33% голосов. Ультраправые получат от 255 до 295 мест в Национальном собрании. На втором месте находится левый альянс «Новый Народный Фронт» с 28,5% голосов, он получит от 120 до 140 мест. Альянс французского президента получит от 90 до 125 мест, он сумел набрать 22% голосов.

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