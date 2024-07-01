Результаты первого тура парламентских выборов во Франции: победила Ле Пен 4 1.07.2024, 9:33

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В стране протесты.

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 33,15% голосов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты, представленные МВД Франции, передает Le Figaro.

Второе место у «Нового народного фронта» с результатом 27,99% голосов. Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» получило 20,76% голосов и оказалось на третьей строчке.

На фоне лидирующих позиций правой партии в первом туре выборов во Франции начались демонстрации.

На улицы вышли сторонники коалиции левых партий «Новый народный фронт».

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