Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ 1.07.2024, 10:10

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Как минимум — 38.

Американское издание The Washington Post получило в свое распоряжение внутренние документы властей Белгородской области РФ, которые свидетельствуют о падении планерных бомб, которые оккупанты запускают по Украине, на самой российской территории. В документах указаны места падения, рассматриваются вопросы обезвреживания и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, по меньшей мере 38 бомб, которым приписывают недавние территориальные успехи России, упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 и апрелем 2024 года, хотя большинство из них не взорвались.

Также по меньшей мере четыре бомбы упали на сам город Белгород, региональный центр с населением около 400 тысяч человек. Еще семь были найдены в окрестных пригородах. Больше всего, 11, упало в приграничном Грайворонском районе, где некоторые из них не удалось найти из-за «сложной оперативной обстановки».

Документ, первоначально перехваченный украинской разведкой и переданный The Post, содержит таблицу инцидентов со ссылками на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и эвакуации и является продуктом отдела по чрезвычайным ситуациям города Белгорода.

Большинство бомб были обнаружены гражданскими лицами - лесниками, фермерами или жителями окрестных деревень. В большинстве случаев Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы, что указывает на то, что некоторые из них могли находиться там в течение нескольких дней.

Независимое российское СМИ Astra подтвердило, что многие инциденты, описанные в документе, совпадают с теми, которые оно получило от местных органов власти и из сообщений в местных средствах массовой информации.

Местные власти, как правило, молчат об этих инцидентах, сообщая лишь о «несчастных случаях», обвиняя в них украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, прогремевших в регионе, особенно в последнее время.

Astra подсчитала, что Россия случайно сбросила более сотни бомб на собственную территорию, а также на оккупированные районы на востоке Украины за последние четыре месяца - в тот самый период, когда наблюдалось значительное увеличение использования планерных бомб.

Российское правительство не ответило на просьбу издания прокомментировать документ или сообщение о неудачном применении планерных бомб.

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