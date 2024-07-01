NYT: Cемья Байдена хочет, чтобы он участвовал в выборах 1.07.2024, 10:43

Несмотря на провальные дебаты

Семья президента США Джо Байдена призывает его продолжать борьбу за должность, несмотря на катастрофический провал на дебатах. Некоторые члены его семьи частным образом выразили возмущение тем, как персонал подготовил его к событию

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники. Его родные четко осознавали, насколько плохо он выступил на дебатах, но они уверены, что Байден все еще может показать стране, что способен служить еще четыре года.

Байден спрашивал у советников идеи о том, как действовать дальше. Его сотрудники обсуждали, провести ли ему пресс-конференцию или дать интервью, чтобы защитить себя, но еще ничего не решено. Кампания запланировала критически важный разговор с национальным финансовым комитетом, чтобы успокоить нервы.

Решительнее Байдена умолял противостоять давлению его сын Хантер, на советы его президент всегда полагается. Хантер Байден хочет, чтобы американцы видели ту версию его отца, которую он знает, а не стареющего президента, которого американцы видели на дебатах.

Другие члены семьи пытались понять, как они могут быть полезными. По крайней мере один из внуков президента выразил желание принять больше участия в кампании.

Один из собеседников заявил, что «вся семья едина», и категорически добавил, что президент не собирается выходить из гонки и не обсуждал это.

«Вставай и продолжай борьбу», - сказал источник, цитируя месседж семьи президенту.

Джон Морган, главный донор от Демократической партии, близкий к брату Байдена Фрэнку, публично обвинил его советников Рона Клейна, Аниту Данн и Боба Бауэра в плохой подготовке к дебатам.

«Это было бы похоже на то, если бы вы взяли призера, который собирался провести титульный бой, и поместили его в сауну на 15 часов, а потом сказали: «Иди драться», - сказал он.

Члены семьи господина Байдена также недовольны работой команды по подготовке к дебатам. Они спрашивали, почему Клейн, бывший руководитель аппарата Белого дома, который руководил подготовкой, позволил перегружать Байдена статистическими данными. Они были разъярены, что Байдена загримировали в бледный цвет, хотя он был загорелым.

Впрочем, сам президент не был расстроенным. Он все еще доверяет Клайну, Данн, Бауэру и другим, говорят источники. Человек, приближенный к первой леди Джилл Байден, сказал, что она также не критикует их. Несколько демократов заявили, что было несправедливо обвинять персонал в собственных ошибках президента.

Несколько демократов отметили, что ни члены семьи, ни Морган или другие критики не присутствовали на подготовительных сессиях и поэтому не имели представления, как они прошли. Один собеседник из окружения Байдена сказал, что никто не был доволен тем, как закончились дебаты, и что в человеческой природе искать кого-то виноватого.

Клайн сказал, что на 100 процентов уверен, что президент останется в гонке.

«Он - выбор избирателей Демократической партии. Мы видим рекордные уровни поддержки со стороны низовых доноров. У нас был плохой вечер дебатов. Но вы выигрываете кампании, борясь - а не сдаваясь - перед лицом трудностей», - сказал он.

Он напомнил о первичных дебатах в 2019 году, которые прошли плохо, но не остановили Байдена.

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