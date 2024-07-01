НАТО поднимает над Польшей свои самолеты ДЛРО

НАТО поднимает над Польшей свои самолеты ДЛРО3
- 1.07.2024, 11:27
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Лукашенко и россияне — под пристальным взглядом.
НАТО снова направляет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) в воздушное пространство Польши для наблюдения за небом над Украиной, пишет UK Defence Journal в воскресенье, 30 июня.
Разведданные усилят присутствие НАТО в регионе и мониторинг военной активности России. Официально вся разведывательная информация передается только членам НАТО, однако некоторые из них, как известно, оперативно делятся информацией с Украиной. Это помогает отражать российские атаки, рассказал UK Defence Journal бывший офицер Королевских ВВС на условиях анонимности.
«Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее», — сказал он.
Системы ДРЛО способны обнаруживать самолеты на расстоянии сотен километров, это делает их ключевым потенциалом сдерживания и обороны НАТО, говорится в материале.
Альянс увеличил свое военно-воздушное присутствие в Восточной Европе и над Балтийским морем после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Системы НАТО проводят регулярные патрулирования, чтобы отслеживать российские военные самолеты вблизи границ Альянса.