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НАТО поднимает над Польшей свои самолеты ДЛРО

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  • 1.07.2024, 11:27
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НАТО поднимает над Польшей свои самолеты ДЛРО

Лукашенко и россияне — под пристальным взглядом.

НАТО снова направляет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) в воздушное пространство Польши для наблюдения за небом над Украиной, пишет UK Defence Journal в воскресенье, 30 июня.

Разведданные усилят присутствие НАТО в регионе и мониторинг военной активности России. Официально вся разведывательная информация передается только членам НАТО, однако некоторые из них, как известно, оперативно делятся информацией с Украиной. Это помогает отражать российские атаки, рассказал UK Defence Journal бывший офицер Королевских ВВС на условиях анонимности.

«Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее», — сказал он.

Системы ДРЛО способны обнаруживать самолеты на расстоянии сотен километров, это делает их ключевым потенциалом сдерживания и обороны НАТО, говорится в материале.

Альянс увеличил свое военно-воздушное присутствие в Восточной Европе и над Балтийским морем после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Системы НАТО проводят регулярные патрулирования, чтобы отслеживать российские военные самолеты вблизи границ Альянса.

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