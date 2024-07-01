В Норвегии охотник за металлом нашел «золотую находку века» 1 1.07.2024, 12:06

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Она датируются шестым веком нашей эры.

Металлоискатель Эрленд Боре обнаружил золотой клад шестого века нашей эры.

Прошлым летом металлоискатель-любитель в Норвегии обнаружил то, что археологи назвали «золотой находкой века» в Норвегии.

Он выкопал на острове Реннесёй девять золотых подвесок с гравировкой, десять золотых жемчужин и три золотых кольца — все они датируются шестым веком нашей эры. Об этом сообщает Greekreporter.

Эрленд Боре сначала подумал, что нашел несколько старых шоколадных монет; на самом деле он нашел золото. Чиновники говорят, что это первое открытие такого рода в стране с 1800-х годов.

«Это золотая находка века в Норвегии», — говорит в своем заявлении Оле Мадсен, директор Музея археологии Университета Ставангера. «Найти столько золота одновременно – это крайне необычно».

51-летний Боре сделал это открытие летом. Однажды, после безуспешных поисков, он решил изменить свою стратегию, как он рассказал Норвежской радиовещательной корпорации. Он посмотрел на пейзаж и подумал: «Если бы это было очень давно, где бы я был?»

Бор перешел на возвышенность. Там его металлоискатель начал пищать. «Я внезапно оказался с золотым сокровищем в руках», — рассказывает он. Вскоре после этого он отправил фотографию находки близлежащим экспертам.

Подвески и бусы, вероятно, когда-то составляли «исключительно великолепное ожерелье», говорит в своем заявлении Хокон Рейерсен, археолог музея. Ювелирные изделия, возможно, были «изготовлены опытными ювелирами и носили самые влиятельные люди в обществе».

Артефакты, датируемые 500 годом нашей эры, относятся к особенно трудному периоду истории. «Этот период, вероятно, ознаменовал кризис с неурожаями, ухудшением климата и эпидемиями», — говорит Рейерсен. «Многочисленные заброшенные фермы в Рогаланде той эпохи позволяют предположить, что кризис особенно сильно ударил по этому региону».

Учитывая местоположение и исторический контекст, Рейерсен считает, что артефакты «скорее всего были либо спрятанными ценностями, либо подношениями богам в то драматическое время».

Подвески примечательны также изображениями лошадей. Подобные подвески этого периода часто содержат изображения скандинавского бога Одина, исцеляющего больных лошадей, и их носили, чтобы принести защиту и хорошее здоровье, как говорит в своем заявлении Зигмунд Эрл, другой археолог из Музея археологии.

Хотя Один не изображен на недавно обнаруженных подвесках, Эрл считает, что они несут схожее значение.

«На этих золотых подвесках язык лошади свисает, а ее сгорбленная поза и вывернутые ноги позволяют предположить, что она ранена», — говорит Эрл.

«Подобно христианскому символу креста, который в то же время распространялся в Римской империи, символ лошади олицетворял болезнь и невзгоды, а также надежду на исцеление и новую жизнь».

Норвежское законодательство предписывает, чтобы предметы старше 1537 года и монеты старше 1650 года переходили в собственность государства. Реставраторы Музея археологии сейчас чистят артефакты, которые они надеются выставить на всеобщее обозрение.

Бор, однако, получит гонорар за находку и планирует продолжить свое новое хобби. Как он рассказал: «Я не нашел серебряной монеты».

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