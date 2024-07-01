«Студентов-платников в государственных вузах станет больше» 3 1.07.2024, 12:42

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Преподаватели о закрытии в Беларуси сразу двух частных университетов.

В течение месяца стало известно о закрытии сразу двух частных вузов, еще один прекратил прием новых студентов, но обещает продолжить деятельность с 1 сентября. Преподаватели из государственных университетов делятся с nashaniva.com своим видением ситуации.

Два закрылись, один прекратил деятельность

Первым о закрытии сообщил БИП — университет права и социально-информационных технологий, являющийся одним из старейших частных вузов страны. Помимо главного отделения в Минске, БИП имел два филиала — в Гродно и Могилеве.

Прекращает деятельность и Институт предпринимательской деятельности. Учреждение работало с 1992 года.

Частный институт парламентаризма и предпринимательства с этого года не будет набирать первокурсников, другие студенты продолжат учебу.

Почему так происходит?

Преподаватель одного из крупных государственных университетов страны считает, что в ближайшей перспективе в Беларуси не останется частных вузов. Он называет сразу несколько причин.

«Во-первых, по крайней мере в некоторых частных вузах многие студенты на заочном учились, можно сказать, формально. Люди просто платили деньги за обучение и в итоге через несколько лет получали дипломы государственного образца», — говорит преподаватель.

По его словам, обсуждались варианты сделать так, чтобы частные вузы продолжали работу, но выдавали дипломы собственного образца.

«Естественно, что никто на такое не согласился, так как получение дипломов не государственного образца — вещь бессмысленная. Это уже был бы фактически не диплом, а некий сертификат, который выдают после прохождения курсов».

Другая составляющая — политическая, поскольку государство заинтересовано, чтобы студенты учились именно в государственных учреждениях.

«Сейчас студентов учится ощутимо меньше, чем 5-10 лет назад. Некоторые кафедры вынужденно объединяют».

Одной из основных причин, почему так происходит, доцент считает эмиграцию.

«Очень много выпускников школ поступают за границу. В основном в Европу, чаще всего в Польшу, но хватает и поступающих в Россию. Нередко абитуриенты подают документы сразу в Беларуси и за рубежом.

Поэтому бывают случаи, когда студент проходит по баллам, университет рассчитывает, что он будет учиться, но он не приходит, так как поступил в иностранный вуз. И это зачастую абитуриенты с очень высокими баллами», — говорит собеседник.

Поэтому, по мнению преподавателя, закрыв постепенно частные вузы, государство решает сразу несколько проблем.

«Часть действующих студентов частных университетов и свежие абитуриенты пойдут учиться в государственные. Студентов-платников таким образом станет больше. Это тоже должно позитивно сказаться на нагрузке, так как молодым преподавателям иногда ее не хватает из-за малого количества студентов. К тому же, свободомыслия в негосударственных вузах все равно оставалось чуть больше. Поэтому государство здесь с его точки зрения только выигрывает».

Что касается зачисток, то, считает преподаватель, всех, кого хотели уволить, уже уволили.

«Единственное, что сейчас никого особо не держат. Если раньше кто-то хотел уволиться, то его отговаривали, просили остаться. Сейчас так не делают. Не хочешь работать — пожалуйста, увольняйся. А вот вернуться почти невозможно», — говорит собеседник.

Ему известен ряд случаев, когда преподаватели, ушедшие с работы по тем или иным причинам, не смогли снова устроиться.

«Сейчас всех кандидатов проверяет служба безопасности. Так вот никого из тех, кто раньше работал и пожелал вернуться на работу, не приняли, так как их должности не согласовали».

«Параллельно борются с тем, чтобы дети не поступали за границу»

Другие собеседники из числа преподавателей называют закрытие частных вузов ничем иным, как продолжением зачисток в системе образования.

«Частные сады и школы уже зачистили, теперь настала очередь университетов, поэтому я здесь не вижу ничего удивительного», — говорит преподаватель.

Собеседник также высказывает мнение, что судьбу БИПа и ИПД вскоре разделят другие частные вузы.

«В преподавательской среде популярно мнение, что вузы, которые не закроют в этом году, прекратят работу в следующем году».

Преподаватель обращает внимание, что в последнее время белорусские вузы сокращают количество мест для платников, отдавая больше предпочтения бюджетникам.

«Вероятно, таким образом они пытаются сделать так, чтобы выпускники не разъезжались из страны, не уходили в бизнес. Человек, который учится на бюджете, должен впоследствии отработать, чтобы не платить бешеные деньги вузу.

Параллельно у нас активно борются с тем, чтобы дети не поступали за границу. Знаю, что руководствам школ и лицеев достается, когда большой процент выпускников уезжают учиться за границу. Есть случаи, когда более половины учеников из класса уехали».

По наблюдениям собеседника, в последнее время в белорусских вузах растет число студентов-иностранцев из таких стран, как Китай и Туркменистан.

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