Песочные часы в центре Млечного Пути: загадка странных гигантских структур раскрыта 1.07.2024, 14:02

Экспертам помогли новые наблюдения за центром галактики.

Четыре года назад с помощью космического телескопа eROSITA астрономы обнаружили наличие огромной структуры в форме песочных часов в центре Млечного Пути. По сути это две структуры похожие на пузыри, которые возвышаются над центром нашей галактики сверху и снизу, если смотреть на Млечный Путь с ребра.

Ученые смогли доказать, что эти пузыри действительно находятся там, где и предполагалось, хотя существовала и другая версия. При этом ученые смогли определить их размер, а также выяснить, что два пузыря eROSITA является единым целым.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Точная природа пузырей eROSITA до сих пор не определена. Одни ученые считают, что эти структуру созданы выбросами горячего газа, другие же настаивают на том, что они созданы выбросами энергии. Но оба пузыря рассматривают не как трехмерные, а как двухмерные структуры. Поэтому существовали предположения, что на самом деле они являются тенью неизвестного объекта.

Авторы исследования решили проверить две самые популярные, но противоречивые гипотезы, которые касаются пузырей eROSITA:

- эти пузыри были созданы выбросами энергии из центра Млечного Пути и каждый пузырь имеет ширину примерно 32 000 световых лет;

- эти пузыри на самом деле находятся ближе к Солнцу и случайным образом расположены по направлению к центру нашей галактики, а их ширина всего примерно 320 световых лет.

Пузыри eROSITA немного напоминает пузыри Ферми, структуры, расположенные также над и под галактическим диском. Но последние астрономы наблюдали с помощью выпускаемого пузырями Ферми гамма и рентгеновского излучения. Пузыри eROSITA выпускают более слабое рентгеновское излучение, то фотоны менее энергичны. Данную структуру разделяют на северный и южный пузырь. На двухмерной карте они выглядят как две отдельные структуры.

Благодаря новым наблюдениям за центром галактики ученые пришли к выводу, что эти пузыри все же находятся именно там, а не ближе к Солнцу. Также авторы смогли подтвердить, что оба пузыря имеют размер примерно 32 тысячи световых лет. Также удалось определить границы пузырей и оказалось, то это не отдельные структуры, а единое целое. То есть один гигантский пузырь, напоминающий по форме песочные часы. Авторам удалось четко определить границы северного пузыря и оказалось, что его истоки находятся в галактическом центре. Именно отсюда исходят потоки энергии, формирующие пузырь.

Границу южного пузыря не удалось определить так точно, но авторы считают, что он более вытянутый, чем северный пузырь. Также не ясно является ли южная часть структуры замкнутой, как северная.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com