The Economist: Байден продолжит президентскую гонку 1.07.2024, 14:10

Джо Байден

Несмотря на провальные дебаты.

Действующий президент США Джо Байден не снимется с текущей президентской кампании, несмотря на провальное выступление на первых дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале The Economist.

Издание отмечает, что выступление Байдена во время президентских дебатов 27 июня поставило под сомнение его баллотирование. Однако в последующие дни кампания пыталась «спасти» действующего президента, и пока это удалось.

«Поскольку мистер Байден уже получил доверие от своей партии, его нужно было бы убедить, что его кандидатура несостоятельна. Если бы восстание вспыхнуло среди его коллег-демократов, это могло произойти. Однако среди демократов в Конгрессе и в различных губернаторских особняках омертвение держалось. Даже единичные задние скамейки не решались выйти и публично сказать то, о чем они частно волнуются», - говорится в статье.

Авторы считают, что Байден все же будет баллотироваться на пост президента от Демократической партии. Так как, «в отличие от парламентских выборов, реального механизма его устранения нет».

«Мистер Байден и его заместители поняли, что страха раскола, если он отступит, пока достаточно, чтобы удержать партию в строю. Таким образом президент, похоже, получил урок от своего врага, мистера Трампа, который понял, что если он просто проигнорирует призывы своей партии отступить в моменты кризиса, все они в конце концов станут в очередь. Прямо сейчас Демократическая партия парализована безвозвратными расходами на переизбрание президента, отсутствием харизматичного вице-президента и, прежде всего, страхом, что несогласие только пойдет на пользу шансам господина Трампа. Это, вероятно, сработает на собственную партию президента. Но это ошибочная стратегия убеждения избирателей», - резюмирует издание.

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