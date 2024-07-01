Война ж идет 3 Дмитрий Колезев

1.07.2024, 14:50

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Чего белгородцам жаловаться?

Прочитал в The Washington Post, что, согласно утекшему российскому документу, за год с апреля-2023 по апрель-2024 на российскую территорию упало как минимум 38 собственных планирующих бомб. Причем если бы только в поля и леса. Четыре упали на Белгород, а семь — в его пригородах. И это только те бомбы, о которых стало известно. Потому что некоторые из них не взрываются при падении, и если бомбу не найдет охотник или фермер, то она может лежать где-нибудь месяцами или годами.

Бомбы эти, как хорошо известно, представляют собой усовершенствованные с помощью специального комплекта старые советские авиабомбы. Переняв американскую технологию, российские оборонщики превратили их в подобие управляемых ракет, которые можно запускать с самолетов прямо с территории РФ, причем на достаточном удалении, чтобы не попадать под огонь украинской ПВО.

Оружие это эффективное, дешевое, легкое в производстве, а главное — запасов старых авиабомб довольно много, чтобы изготовлять его в большом количестве. Использованием этих бомб во многом и объясняются успехи российской армии в приграничье в последнее время. Один нюанс: какой-то процент этих бомб (по данным CIT, 4-6%) дефектные. Они могут упасть на свою территорию, прилететь не туда, не взорваться или взорваться не там. С точки зрения боевой эффективности этот брак легко перекрывается масштабом использования бомб. Ну а то, что иногда падает на собственные города… так война ж идет, чего белгородцам жаловаться? В крайнем случае всегда можно списать на удар украинской ракетой.

Дмитрий Колезев, Telegram

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