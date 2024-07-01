Белорусские банки предупредили, что перестанут продлевать сроки платежных карт 2 1.07.2024, 16:21

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Но не всех.

В пресс-службе «СберБанка» сообщили, что с 1 июля 2024 года не будут продлевать срок действия некоторых платёжных карт. Аналогичную меру пообещали ввести и в «Альфа-Банке» с 15 июля.

Речь идёт о счетах белорусов, у кого на протяжении последних 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, а также о тех картах, у которых истёк срок действия.

В пресс-службе «СберБанка» подчеркнули: если срок действия платёжной карты истекает в период после 30 июня, а также в случае, если в течение последних 6 месяцев по ней не проводились какие-либо транзакции (покупки в магазинах, оплата услуг, зачисление зарплаты, переводы и т.д.), то с 1 июля она станет недействительна. Также банк больше не будет автоматически продлевать карты в иностранной валюте, у которых срок закончился 30 июня и позже.

В свою очередь в «Альфа-Банке» сообщили, что с 15 июня закроют банковские счета физических лиц и ИП, если на счёт также не поступали средства в течение 6 месяцев с момента последнего зачисления. Кроме того, основанием для закрытия «спящих» карт станет отсутствие каких-либо операций при условии, что остаток на счёте на момент закрытия составляет одну базовую величину (40 рублей) или меньше.

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